Україна стикається з серйозними труднощами у залученні нових спонсорів серед членів НАТО для оплати американської зброї та техніки. Нараз постачання військового обладнання зі США не зазнали впливу, але загроза затримок існує.

Про це йдеться у статті Bloomberg.

Пані посол України при НАТО Альона Гетьманчук повідомила, що у Києва є труднощі з отриманням нових зобов’язань від партнерів з Альянсу для фінансування закупівель американського озброєння.

За її словами, наразі фінансове навантаження переважно несуть кілька країн, і лише Велика Британія нещодавно долучилася до цього кола. У коментарі виданню Гетьманчук зазначила, що Україні стає дедалі складніше постійно звертатися до тих самих партнерів.

Обережність союзників посилює фінансовий тиск на Україну на тлі того, що російська агресія триває вже п’ятий рік, а переговори щодо миру залишаються безрезультатними. Додатково ситуацію ускладнює те, що Угорщина блокує виділення ключового кредиту ЄС обсягом 90 млрд євро, а внутрішні політичні суперечки в українському парламенті можуть призвести до затримок виплат від МВФ.

Постачання зброї зі США Україні — яка ситуація зараз

Попри це, постачання американського озброєння наразі триває, хоча війна з Іраном відволікає частину ресурсів.

«Постачання військового обладнання зі США до України наразі не зазнали впливу», — зазначила Гетьманчук.

За її словами, Київ «не отримував сигналів», що Вашингтон не зможе постачати зброю через конфлікт з Іраном.

Видання нагадало, що Україна отримує американське озброєння в межах програми PURL, яку запровадили після повернення Дональд Трамп до Білого дому минулого року та припинення прямої допомоги Києву. Програма передбачає, що європейські держави та Канада оплачують військову техніку США для подальшогопередавання Україні.

За оцінками Києва, 2026 року на такі закупівлі знадобиться 15 млрд дол. Водночас на 2025 рік планували отримати подібну суму, але станом на грудень вдалося залучити лише 4,3 млрд дол.

Наразі допомога надходить пакетами по 500 млн дол., що може призводити до затримок нових постачань, поки Україна шукає необхідні фінансові гарантії. Водночас союзники по НАТО розглядають можливість змінити підхід — передавати допомогу поетапно, у міру надходження окремих внесків.

Такий механізм може бути складнішим для погодження всередині країн-донорів, однак дозволить забезпечити стабільніше постачання озброєння.

В Альянсі підтвердили, що союзники продовжують робити внески до програми PURL, і техніка регулярно надходить до України.

Найгостріша проблема України — ППО

Гетьманчук наголосила, що найгострішою потребою держави залишається протиповітряна оборона, зокрема засоби перехоплення балістичних ракет. Якщо отримати їх від США не вдасться, доведеться покладатися на постачання зі складів інших держав, що є непростим завданням.

Як альтернативний варіант розглядаються країни Перської затоки, які зацікавлені в українських системах перехоплення дронів — наразі їх виробляють удвічі більше, ніж потрібно самій Україні.

«В ідеалі Україна хоче обміняти їх на допомогу у перехопленні балістичних і крилатих ракет. Це можуть бути як самі ракети, так і кошти на їхню закупівлю», — сказала Гетьманчук.

Джерела також зазначають, що деякі європейські країни можуть утримуватися від нових фінансових зобов’язань, очікуючи на можливе розблокування кредитного пакета ЄС найближчим часом. У разі цього Україна зможе закуповувати американське озброєння, недоступне на європейському ринку, що частково зменшить навантаження на уряди ЄС.

Угорщина заявила, що готова зняти вето після відновлення пошкодженого трубопроводу «Дружба», який постачає російське паливо до країни. Багато чиновників пов’язують таку позицію з передвиборчою кампанією прем’єра Віктора Орбана, спрямованою проти України.

Нагадаємо, у лютому постпред США при НАТО Меттью Вітакер заявив, що Штати продовжуватимуть озброювати Україну через союзників по Альянсу. За цією схемою Вашингтон надалі продаватиме зброю партнерам, а ті передаватимуть її Києву до укладення мирної угоди. Допомога включатиме ППО, ПРО та наступальне озброєння.

Зауважимо, на початку березня Гетьманчук заявила, що загострення на Близькому Сході не впливає на постачання зброї Україні, зокрема за програмою PURL. Дипломатка сказала, що затримок немає, а рішення «Рамштайну» щодо ППО виконуються. Головне — вчасні фінансові внески партнерів, що дозволяють США оперативно відвантажувати техніку. Для захисту від балістики Україна закликає союзників або фінансувати закупівлі, або передавати ракети-перехоплювачі зі своїх складів.