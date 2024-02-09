Україні критично бракує військової техніки, закінчуються ракети – посол України в США Маркарова

Збройні Сили України зіштовхуються з "критичною нестачею" військової техніки.

Про це пані посол України в США Оксана Маркарова сказала в інтерв'ю Bloomberg.

Водночас Маркарова сподівається, що законодавці США все ж вийдуть з глухого кута й нададуть допомогу.

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"У нас все ще достатньо людей, які хочуть воювати — у нас немає вибору, адже ми захищаємо свої домівки. Але в нас закінчується обладнання, особливо ракети й перехоплювачі. Ця підтримка нам була потрібна ще вчора", — сказала вона.

Ухвалене Сенатом США рішення для просування законопроєкту про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню на $95 мільярдів без угоди про міграційну реформу і безпеку кордону і двопартійну підтримку дипломатка назвала "першим кроком у правильному напрямку".

"Альтернативи продовженню цієї підтримки немає", — наголосила Маркарова.

Що передувало

Нагадаємо, 16 листопада 2023 року президент США Джо Байден підписав закон про тимчасовий бюджет, який не передбачає допомоги Україні. Президент Байден запросив у Конгресу США $61 млрд на допомогу Україні, але Конгрес США пішов на канікули, не ухваливши допомогу Україні.

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