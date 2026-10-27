Україні може загрожувати нова хвиля еміграції чоловіків: чого побоюється демографиня

Елла Лібанова / © Скріншот з відео

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Після війни Україну може накрити нова хвиля еміграції чоловіків через різницю між військовими й цивільними зарплатами та вже влаштований побут їхніх сімей за кордоном.

Про це повідомила демографиня Елла Лібанова під час Київського міжнародного економічного форуму, передає Новини.LIVE.

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За її словами, українські захисники, які повертатимуться з фронту, стикнуться з тим, що цивільний ринок праці не зможе запропонувати їм заробітки, співмірні з військовими виплатами.

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На думку експертки, підштовхнути чоловіків до виїзду після відкриття кордонів може робота дружини за межами України та прагнення дати дітям краще майбутнє.

«Більше того, чесно кажу, я боюся другої хвилі міграції чоловічої», — зауважила Елла Лібанова.

Виїзд українців за кордон — останні новини

Нагадаємо, Елла Лібанова заявила, що після закінчення війни повернеться лише близько третини вимушених емігрантів. Чим довше тривають бойові дії, тим більше українців влаштовують своє життя за кордоном і залишаються там.

Станом на середину 2026 року в Україні залишилося 28,5 мільйона людей. За приблизно пів року населення скоротилося ще на пів мільйона.

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До слова, фінансовий аналітик та економіст Олексій Кущ припустив, що населення України вже може наближатися до 20 мільйонів.

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