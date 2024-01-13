Україні можуть загрожувати 66 ворожих ракет: велика вірогідність ударів по енергосистемі - моніторингові канали

Не ігноруйте повітряної тривоги.
У ніч проти 13 січня 2024 року моніторингові канали повідомили про виліт 11 ворожих стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.
Також у соціальних мережах моніторингові канали радять зарядити телефони.
Мовляв, велика ймовірність ударів по енергосистемі України.
Загальний залп бортів Ту-95, які зараз у небі – 66 ракет.
Якщо буде пуск, ракети входитимуть у простір України орієнтовно після 05:30.
Якщо оголосять повітряну тривогу - негайно прямуйте до укриттів.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що на Сумщині пролунало 260 вибухів.
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