Україні на "Рамштайні" запропонують конкретику щодо вступу до НАТО - WP

Київ може отримати якусь іншу допомогу під час конференції в Німеччині.

На зустрічі союзників у форматі "Рамштайн" очікуються нові кроки у підтримці України, зокрема щодо її північноатлантичної інтеграції.

Про це пише The Washington Post.

Як розповів виднню західний дипломат, країни НАТО розглядають варіанти більш конкретної підтримки України на шляху до майбутнього членства.

"Хоча ці пропозиції можуть не повністю задовольнити нагальні потреби Києва, вони все одно будуть важливим сигналом", - вказано в повідомленні.

Також він зазначив, що після того, як Зеленський не домігся скасування ракетних обмежень, Київ може отримати якусь іншу допомогу під час конференції в Німеччині.

Водночас в Україні занепокоєні, що наближення президентських виборів у США може поставити під загрозу продовження військової допомоги.

"Білий дім обережно підходить до прийняття рішень, що можуть вплинути на передвиборчу кампанію демократів", - зазначив він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на новому "Рамштайні", який відбуветься 12 жовтня, представить план перемоги.

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