Україні на відновлення зруйнованої через війну інфраструктури знадобиться понад $119 млрд - Мінекономіки

І з кожним днем ця сума зростає.

Україна на відновлення зруйнованої під час війни інфраструктури має направити понад 119 млрд доларів, і з кожним днем ця сума зростає.

Про це заявив перший заступник міністра економіки Денис Кудін в ефірі інформаційного телемарафону.

Кудін наголосив, що є два підходи до підрахунку втрат через війну. Перший полягає у тому, щоб оцінити відновлення зруйнованої інфраструктури.

"Йдеться про транспорту інфраструктуру, соціальну інфраструктуру. Ми бачимо, як ворог намагається знищити навіть дитячі садочки, школи, лікарні. І після війни нам доведеться все це відновлювати. Тому сума відновлення це і є перший обсяг втрат... Якщо говорити про конкретні цифри, то Міністерство економіки підраховує в режимі онлайн. На сьогодні сума відновлення інфраструктури, яка вже зруйнована, складає понад 119 млрд доларів, і з кожним днем війни, на жаль, ця сума збільшується", - сказав він.

Другий обсяг втрат - це втрати внутрішнього валового продукту через те, що значна частина підприємств сьогодні призупинила свою діяльність.

"Що стосується ВВП, то ми зможемо підвести підсумки, тільки коли закінчиться перший повний місяць, коли економіка перейшла на військовий режим, тобто, в квітні ми зможемо підвести проміжні підсумки березня", - резюмував Кудін.

Нагадаємо, Нацбанк спростував інформацію про начебто припинення з 12 березня роботи системи електронних платежів НБУ. У Нацбанку пояснили, що насправді СЕП працює щодня – 23 години та сім днів на тиждень.

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