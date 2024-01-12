Україні не доведеться більше просити та закликати: Жовква – про важливий момент військової допомоги, закладений в угоді з Британією

Україна тепер точно знатиме, який обсяг військової допомоги отримає від Великої Великої Британії.

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква в ефірі "1+1" розповів про важливий момент військової допомоги, закладений в угоді з Британією.

"Ми не просто можемо запросити кількість техніки, а ми впевнені, що ми її отримаємо. Сьогодні прем’єр-міністр Сунак сказав: "Вам не доведеться більше просити, вимагати, закликати, ви точно знаєте, який обсяг ви отримаєте". Безумовно, конкретний обсяг неможливо викласти в угоді, в кожному випадку це буде окремо", - наголосив Жовква.

Нагадаємо, до Києва 12 січня прибув прем'єр Британії Ріші Сунак.

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали унікальний безпековий договір, що має назву “Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною і Сполученим королівством Великої Британії та Північної Ірландії”.

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