Україні не дозволяють завдавати ударів Storm Shadow по РФ: Британія намагається переконати США

Обговорення використання Storm Shadow все ще триває.

Сполучені Штати фактично не дозволяють Великій Британії змінювати рішення щодо ударів вглиб російських територій ракетами Storm Shadow. У відповідь Британія надіслала відповідний запит США більше місяця тому, але поки не отримала відповідь.

Про це пише The Times.

У Британії зазначають, що ця тема "застряла" в системі США. Один із співробіників розповів, що обговорення використання Storm Shadow все ще триває.

За даними The Times, для схвалення ударів по Росії ракетами Storm Shadow потрібна згода США, Франції та ще однієї країни НАТО – яке саме, не уточнюється.

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Раніше газета повідомляла, що британські міністри таємно намагаються переконати союзників дозволити українській армії бити по Росії ракетами Storm Shadow, які можуть вражати цілі на відстані 250 кілометрів.

Тим часом Україна може вільно використовувати передані Канадою технічні бойові засоби на території Росії.

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