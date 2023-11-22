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Україні незабаром повернуть "скіфське золото" – Нідерланди скасували борги за зберігання артефактів

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Україні незабаром повернуть "скіфське золото" – Нідерланди скасували борги за зберігання артефактів

Скіфське золото / Фото: УНІАН

Музей Алларда Пірсона у Нідерландах скасував борги за зберігання "скіфського золота".

Міністерство культури та музей Алларда Пірсона в Нідерландах домовились про повернення "скіфського золота" до України. Експонати застрягли в Нідерландах 2014 року – їх вивезли з Криму ще до окупації, і наступні дев’ять років Росія й Україна в судах сперечались, куди виставка має повернутися.  

Апеляційний суд Амстердама 26 жовтня 2021 рок ухвалив передати його Україні, а не Росії. 

Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики України.

До України повернуться артефакти з колекцій Кримських республіканських установ "Центральний музей Тавриди", "Керченський історико-культурний заповідник", "Бахчисарайський історико-культурний заповідник" і Національного заповідника "Херсонес Таврійський".

Нідерланди також не стягуватимуть кошти за зберігання музейних артефактів протягом девʼяти років.

"Позиція Нідерландів – благородний та гідний вчинок партнера й справжнього друга нашої держави", - зазначив т.в.о міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.

Нагадаємо, в Ізюмі вдалось врятувати 300-річне Євангеліє.

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Дата публікації
Перегляди
204
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