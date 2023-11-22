Україні незабаром повернуть "скіфське золото" – Нідерланди скасували борги за зберігання артефактів

Музей Алларда Пірсона у Нідерландах скасував борги за зберігання "скіфського золота".
Міністерство культури та музей Алларда Пірсона в Нідерландах домовились про повернення "скіфського золота" до України. Експонати застрягли в Нідерландах 2014 року – їх вивезли з Криму ще до окупації, і наступні дев’ять років Росія й Україна в судах сперечались, куди виставка має повернутися.
Апеляційний суд Амстердама 26 жовтня 2021 рок ухвалив передати його Україні, а не Росії.
Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики України.
До України повернуться артефакти з колекцій Кримських республіканських установ "Центральний музей Тавриди", "Керченський історико-культурний заповідник", "Бахчисарайський історико-культурний заповідник" і Національного заповідника "Херсонес Таврійський".
Нідерланди також не стягуватимуть кошти за зберігання музейних артефактів протягом девʼяти років.
"Позиція Нідерландів – благородний та гідний вчинок партнера й справжнього друга нашої держави", - зазначив т.в.о міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.
Нагадаємо, в Ізюмі вдалось врятувати 300-річне Євангеліє.
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