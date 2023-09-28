Україні перед вступом до ЄС треба вирівняти ціни на енергоринку: який прогноз дають в ВР

Зараз в Україні діє мораторій на тарифи на газ, тепло та гарячу воду до кінця війни.

Україні, перед тим, як вступити до Європейського Союзу, потрібно вирівняти ціни на енергоринку.

Про це в рамках єдиного телемарафона повідомив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко.

"Вирівнювання цін на енергоринку однозначне і неминуче на шляху до Євросоюзу. Що стосується населення, мушу констатувати, що в якийсь момент так само там будуть лібералізовані ціни... Але, безумовно, це буде не такий простий процес, оскільки доходи нашого населення, в першу чергу, малозабезпечених і пенсіонерів, вони не відповідають європейцям. Тому дискусія буде точитися навколо траєкторії, як швидко це вводити. Тут, безумовно, так просто не буде – це буде складний політичний процес", - наголосив Олексій Кучеренко.

Водночас він нагадав, що зараз в Україні діє мораторій на тарифи на газ, тепло та гарячу воду до кінця війни.

"Туди в мораторій не увійшла електроенергія, туди не увійшла холодне водопостачання, але там ми бачимо так само поки держава не відпускає ці тарифи", - підкреслив Кучеренко.

Нагадаємо, що Євросоюз розглядає можливість збільшення кількості країн-членів до 36.