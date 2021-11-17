В Україні переробляють менше 5% сміття: профільні підприємства завантажені наловину

В Україні низька якість сортування.
В Україні потрапляють на сміттєзвалища 94% побутових відходів.
Про це розповіли у Сніданку з 1+1.
На переробку потрапляє менше п'яти відсотків сміття, кажуть в Асоціації управління відходами. Місцеві підприємства з переробки відходів завантажені трохи більше ніж на половину.
Головна причина недовантаженості місцевою вторсировиною - це низька якість сортування. Щоб підтримувати їхню рентабельність, Україна вимушена купувати сировину за кордоном. Так, за даними Асоціації, минулого року ми імпортували макулатуру, полімерні матеріали та склобій.
Як повідомлялося, в Україні налічують понад 30 тисяч сміттєзвалищ, загальна площа яких дорівнює території окупованного Донбасу. Щороку екологи нараховують понад 500 мільйонів гривень збитків від їхньої діяльності.
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