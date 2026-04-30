Країни Євросоюзу розробляють перелік короткострокових переваг для Києва, які дозволять поглибити співпрацю з блоком ще до офіційного набуття членства. Це стало відповіддю на відмову лідерів ЄС запроваджувати процедуру «швидкого вступу».

За даними джерел POLITICO, нова пропозиція передбачає розширення доступу до ринків ЄС та участь України в роботі європейських інституцій. Таку модель дипломати описують як «прискорену поступову інтеграцію».

Що отримає Україна: ключові пункти

Після «напруженої вечері» у березні, де країни-члени відхилили ідею прийняття України до завершення масштабних реформ, розпочався пошук альтернативи. Пакет може включати:

Політичну присутність: канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував дозволити Україні брати участь у засіданнях Рад ЄС без права голосу.

Статус «держави-акцептанта»: Литва просуває ідею надання Києву особливого статусу, який зазвичай мають країни, що вже підписали договір про вступ, але чекають на його ратифікацію.

Економічну інтеграцію: укладання угоди ACAA («промисловий безвіз»), що дозволить взаємно визнавати стандарти промислової продукції.

Секторальну співпрацю: включення українського бізнесу до стратегічних діалогів ЄС у сферах автопрому, металургії та хімічної промисловості.

«Пріоритетом України залишається повноправне членство. Але ми також очікуємо на ранні, відчутні кроки, які втілять інтеграцію в життя вже зараз», — зазначив посол України при ЄС Всеволод Ченцов.

Терміни та перешкоди

Попри оптимізм, у Брюсселі наголошують: цей пакет не замінить офіційний процес вступу. Комісарка з питань розширення Марта Кос назвала надії президента Зеленського на вступ 2027 року «неможливими», проте підтвердила необхідність прискорення темпів.

Основними факторами впливу на процес зараз є:

Політичні зміни в Угорщині: після поразки Віктора Орбана та приходу до влади Петера Мадьяра очікується відкриття переговорних «кластерів» вже найближчими тижнями. Темп реформ: у Європейській Раді вважають, що за ідеальних умов Україна зможе закрити переговорні розділи до кінця 2027 року. Консенсус 27 країн: будь-яка фінальна угода потребуватиме одностайної підтримки всіх членів ЄС.

За словами заступника прем’єр-міністра Тараса Качки, Київ налаштований на конструктив, оскільки «промисловий безвіз» та доступ до єдиного ринку зміцнять довіру інвесторів ще до того, як над будівлею уряду в Києві піднімуть прапор Євросоюзу.

Європейський Союз розпочне переговори про членство України найближчими тижнями або місяцями. Про це лідери ЄС домовились на саміті на Кіпрі, який відбувся 23 квітня.

Україна отримала статус кандидата на членство в ЄС 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Росії, а дозвіл на початок переговорів про вступ — наприкінці 2023-го. Формальні переговори розпочалися 2024 року, але процес гальмувала Угорщина. Членство в ЄС зазвичай триває роками, і прогрес вимагає підтримки всіх держав-членів Євросоюзу.

