Укрaїнa
775
2 хв

В Україні планують розробити нову систему мотивації для мобілізованих — нардеп

Роман Костенко заявив, що мобілізованим пропонуватимуть підписати контракт з додатковими виплатами.

Світлана Несчетна
Роман Костенко

Нардеп Роман Костенко

В Україні планують розробити нову систему мотивації для мобілізованих.

Про це в інтерв’ю «Говорить Великий Львів» повідомив секретар комітету ВРУ з питань нацбезпеки Роман Костенко.

«Ми пам'ятаємо, що президент заявив, що буде нас пріоритет – контрактна армія, і будуть схиляти тих же мобілізованих підписувати контракти», - сказав нардеп.

Костенко заявив, що мобілізованим пропонуватимуть підписати контракт з додатковими виплатами.

Точну суму Костенко не називає, але для прикладу говорить, що це може бути 2 млн гривень, які будуть розподілятися на весь строк контракту. Ця сума також додаватиметься до заробітної плати, яку отримує військовий, залежно від посади.

«Йде мова про мільйон чи про два – я теж не буду зараз говорити, бо це рішення концептуально є, але не фіналізовано… Ти підписуєш контракт мінімум на два роки… Тобі її (суму - ред.) розкидають на оці місяці служби, на які ти підписав (контракт – ред.), наприклад, на 24 місяці. Тобі не зразу дають два мільйони – їх ділять на 24 місяці, і ти до своєї зарплати кожного місяця отримаєш плюс як мотивацію», - зазначив він.

За його словами, загалом розглядається концепція підвищення грошових виплат тільки для контрактників, не для всіх мобілізованих, а також встановлення чітких термінів служби для контрактників.

Нагадаємо, в Україні готують зміни до правил мобілізації, які можуть позбавити відстрочки частину студентів. Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки рекомендував до ухвалення законопроєкт №13634, що має запобігти використанню навчання як підстави для уникнення мобілізації.

