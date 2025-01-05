Україні потрібні гарантії безпеки, щоб не допустити повторної агресії Путіна – Зеленський

Він наголосив, що спільна позиція партнерів та постачання зброї можуть змінити ситуацію на полі бою і посилити обороноздатність України.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що для досягнення миру та недопущення повторної агресії Росії Україна повинна мати сильну позицію, яка базується на гарантіях безпеки.

Про це він заявив в інтерв’ю подкастеру Лексу Фрідману.

“Можна говорити про гарантії безпеки. Але швидкий крок – НАТО, яке означає сильні гарантії для нас. Друга частина гарантій безпеки – пакет озброєння. Якщо припинення вогню буде працювати, ніхто не використовуватиме цю зброю. Але вона має залишитись. Я не хочу, щоб ситуація повторилась. Тож я прошу – санкції зараз, зброя, і тоді побачимо”, – зазначив Зеленський.

Він наголосив, що спільна позиція партнерів та постачання зброї можуть змінити ситуацію на полі бою і посилити обороноздатність України.

“Це зовсім інше, коли у вас є зброя. Путін не міг би окупувати таку велику територію, але раніше в нас її не було. Якщо ми не матимемо гарантії безпеки – Путін прийде знову”, – підкреслив президент.

Окрім цього Володимир Зеленський розвіяв ілюзії щодо бажання російського президента Володимира Путіна завершити війну. Він наголосив, що такі припущення є "дуже наївними" і не мають під собою жодних підстав.