Україні потрібні ВАКи: 31 медичний заклад України потребує негайної допомоги

За словами завідувача опікового відділення Рівненської обласної клінічної лікарні Сергія Бондара, без ВАК-апаратів медики не можуть працювати.

«Ти робиш перев'язки двічі на день, але коли у твоєму відділені 60 пацієнтів просто не вистачає фізичних сил та людського ресурсу. Ми вже працюємо на межі можливого», - зазначив він.

Потреба ВАК-апаратів і розхідних матеріалів до них одна з найгостріших від початку війни. Волонтерські організації, МОЗ та іноземні партнери безперервно працюють над розв'язанням цієї проблеми, але нагальна потреба залишається, стверджують спеціалісти.

Відділення хірургії в українських лікарнях, які приймають важкопоранених бійців, перенавантажені на 50-70%. Саме зараз щонайменше 1000 захисників України потребують інтенсивної вакуумної терапії, що дозволить прискорити загоєння складних рваних ран та опіків.

Ситуацію посилює те, що дуже не вистачає розхідних матеріалів до ВАКів - контейнерів, одноразових губок та герметизуючих плівок. Наразі доходить до того, що одноразові контейнери лікарі змушені очищати та використовувати повторно. Апарати виходять з ладу, а на їхнє відновлення витрачають час, замість того, щоб використати його на лікування важкопоранених.

Аби допомогти БФ «Соборна» розпочав терміновий збір коштів. Ціль - $1 307 000. Цих коштів вистачить аби закупити 187 ВАК-апаратів та більше 23 000 розхідників, а отже допомогти 31 лікарні України, де склалася найкритичніша ситуація.

Як можна допомогти?

Задонатити будь-яку комфортну для вас суму на рахунок проєкту: bit.ly/ukraineneedsyourhelp Поширити цю новину на своїх сторінках в соціальних мережах

Що таке ВАК-терапія?

Вакуумна терапія (Vacuum-Assisted Closure) — новітня технологія у лікуванні складних, глибоких та хронічних ран із застосуванням негативного тиску.

Які переваги використання ВАК-терапії у лікуванні важкопоранених бійців?

Застосування вакууму дозволяє швидше очистити рану та захистити її від появи чи розповсюдження інфекцій. Це зменшує ймовірність подальшого хірургічного втручання. Апарати зменшують навантаження на лікарів: замість традиційних перев'язок, які потрібно робити двічі на день, ВАКи дозволяють це робити раз у декілька днів. А відновлення уражених тканин прискорюється мінімум у 2 рази.

$1 307 000 допоможе у два рази швидше вилікувати 3500 ран наших бійців.

Долучайтеся, разом ми можемо більше!

Благодійний фонд «Соборна» — американська некомерційна організація, яка була створена для продовження та розширення благодійної ініціативи CEO Club Ukraine, задля боротьби з російською агресією та відновленням підприємницької екосистеми України.