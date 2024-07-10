Україні потрібно 128 літаків F-16: експерт пояснив, що зупиняє Захід

Україні не передають більше F-16 через складнощі з персоналом, тривале навчання пілотів та обмежену кількість пілотів загалом.

Данія та Нідерланди на саміті НАТО оголосили про те, що перші літаки F-16 вже на шляху до України. Водночас президент Володимир Зеленський закликав партнерів постачати більше авіації.

За словами Зеленського, Україні необхідно 128 західних винищувачів. Чому, маючи в рази більше необхідної кількості, союзники не наважуються передати їх Україні, пояснив "24 Каналу" військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп.

Чому не дають більше

За словами Шарпа, є кілька вагомих причин, які можуть пояснити таку позицію українських партнерів.

По-перше , давати найновіші типи літаків, зокрема F-16, партнери не поспішають, адже вважають, що вони необхідні країнам тут і зараз. До того ж вони доволі коштовні.

, давати найновіші типи літаків, зокрема F-16, партнери не поспішають, адже вважають, що вони необхідні країнам тут і зараз. До того ж вони доволі коштовні. По-друге, такого типу авіація потребує відповідного персоналу, навчання якого триває набагато більше, ніж навчання в керуванні технікою чи артилерією. Наразі курс українських пілотів, який готує до керування західними винищувачами, становить 6–8 місяців. Його вистачає лише для досвідчених пілотів.

"З нуля навчання на подібній авіації займатиме роки. В України пілотів, яких потенційно здатні підготувати до F-16, перевчивши за досить короткий час, є небагато. Гадаю, мовиться про лічені сотні – в найкращому разі", – пояснив Давид Шарп.

Ба більше, частина з них зобов’язана захищати українське небо і залишатися на фронті, поки їхні колеги навчаються. Безумовно, неможливо відправити на навчання усіх і залишити ту ж радянську авіацію, яка вже зараз є в Україні, без пілотів. Тому за кордон на навчання відправляють невеликими групами.

"Є таке правило в сучасних військово-повітряних силах, щоб літаків було значно менше, ніж пілотів. Бо в протилежному разі літаки будуть простоювати. Пілоти не можуть воювати безперестанку. Їхня робота важка у всіх сенсах – і фізичному, і психологічному. Тому пілотів потрібно більше", – наголосив аналітик.

Тож якщо умовно в України є 100 літаків, то пілотів, за різними оцінками, має бути в 1,5 або 2 рази більше. Навчити стільки людей ні в України, ні в партнерів з об'єктивних причин просто не було можливості.

В чому проблема

До слова, важливі не лише пілоти, але й персонал, який обслуговуватиме винищувачі на землі. В цьому питанні теж не все просто, втім, принаймні немає необхідності навчати людей роками.

"Для персоналу курси коротші, хоча мовиться і про спеціалістів, які мусять мати відповідний досвід з F-16. Першим часом з цим, я впевнений, теж будуть проблеми об'єктивного характеру. Це нові літаки, до яких потрібні нові підходи. Тож передати зараз Україні 128 літаків в контексті недостатньої кількості пілотів і персоналу просто недоцільно", – зауважив Шарп.

Підсумовуючи, можна сказати, що весь процес передавання Україні винищувачів F-16 зав'язаний саме на навчаннях. Зрештою, Києву пообіцяли немало літаків, втім, найбільша проблема саме з персоналом.

Однак якби принципове рішення про надання Україні літаків ухвалили раніше, тоді процес підготовки та навчання можна було б почати раніше. Відповідно вже на сьогодні західні винищувачі могли б захищати українське небо.

Нагадаємо, як заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на полях саміту НАТО у Вашингтоні, процес передавання бойових літаків F-16 Україні вже розпочався.

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