Україні потрібно 300 000 мігрантів щороку: соціологиня пояснила навіщо

За оцінками Лібанової, йдеться не про поляків чи білорусів, а про людей з бідніших країн.

Щоби втримати населення України на рівні 30 млн людей, державі потрібно буде щороку залучати близько 300 тис. іммігрантів.

Таку оцінку дала директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова під час виступу на Регіональному економічному форум, пише Forbes Ukraine.

Навіщо Україні іммігранти

Лібанова пояснила, чому "ми не можемо відмовитися від іммігрантів".

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"Нам буде не вистачати будівельників. Доведеться інвестувати у робочу силу ззовні", – зазначила експертка.

Вона додала, що до цього потрібно буде підготувати населення України.

"Я не знаю, як бабуся в українському селі буде сприймати абсолютно іншу зовні людину з іншим способом життя", – зауважила демографиня.

За словами Лібанової, державі потрібно розробити політику, яка б змусила емігрантів прийняти українську систему цінностей. В іншому разі, за оцінкою експертки, "ми отримаємо багато негараздів".

"Як я завжди кажу, еміграція – це проблема бізнесу. А імміграція – проблема уряду. Щоб втримати населення на рівні 30 млн, нам потрібно щороку залучати близько 300 000 мігрантів. Це багато. І це будуть, ймовірно, не поляки чи білоруси, а люди з бідніших країн", – вважає директорка Інституту демографії та соцдосліджень.

Нагадаємо, раніше Лібанова спрогнозувала, що за 10 років в Україні у кордонах 1991 року проживатимуть у найкращому разі близько 35 млн людей.

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