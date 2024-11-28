Україні потрібно більше ППО: Коваленко пояснив, у чому проблема перехоплення ракет із БЧ касетного типу

У ніч на 28 листопада по території України було задіяно 85 дозвукових крилатих ракет, з яких 57 були авіаційного базування типу Х-101, а 28 типу 3М14 "Калібр", морського базування. Але є нюанс, що в Х-101, що в 3М14 останнього часу – вони мають бойову частину касетного типу. Про що, до речі, йдеться і в останньому з повідомлень президента України Володимира Зеленського.

Про це написав військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

У чому проблематика

За словами експерта, якщо стандартні крилаті дозвукові ракети авіаційного та морського базування окупантів ми мали змогу збивати з мінімальними наслідками, практично всіма типами ЗРК, у тому числі й радянського типу, то з касетною БЧ ситуація ускладнюється.

"Річ у тому, що навіть російські системи С-400 мають серйозні проблеми з перехопленням касетних ATACMS. Чому? А тому, що класичні радянські системи ППО орієнтовані на збиття ракети за допомогою підриву поруч із нею, створенням хмари осколкових елементів, а не точкового перехоплення", - зазначив Коваленко.

Точкове перехоплення, продовжує він, це принцип, наприклад, ЗРК Patriot, зокрема ракет PAC-3 MSE. Оглядач відзначає, що демонстративним є фото Віталія Кличка з бойовою частиною Х-47М2 "Кинджал". А саме – БЕТАБ-500, яка була уражена ЗРК Patriot. Це ідеальне фото для бездоганної верифікації.

Кличко з БЧ

"Тоді як той же ЗРК Patriot орієнтується на перехоплення мети по траєкторії її польоту, з безпосереднім ураженням БЧ, практично всі радянські та російські системи орієнтовані на підрив десь поруч. У випадку ракети, що має унітарну БЧ ОФ типу, це допоможе спрацювати, завдяки формуванню спрямованого осколкового поля. А ось із касетною БЧ – здебільшого немає і суббоєприпаси розсипаються незалежно від того, була вражена ракета чи ні", – пояснює Коваленко.

Він констатував: на жаль, переважна частина комплексів ППО малого та середнього радіуса, здатних перехоплювати Х-101 і 3М14 (і які успішно їх перехоплювали з 2022 року) у нас радянського типу і такої схеми роботи, а тому проти касетних БЧ їхня ефективність знижується.

"Україні необхідно більше високоефективних систем ППО малого, середнього та великого радіуса дії. Росія адаптується, а ми можемо адаптуватися у питаннях ППО лише за допомогою наших партнерів!", – резюмував Олександр Коваленко.

Нагадаємо, у ніч проти 28 листопада та вранці російські війська завдали масованої комбінованої атаки по Україні, зосередившись на енергетиці. У різних куточках країни лунали вибухи, працювала ППО та, на жаль, є "прильоти". Ворог розпочав атакувати Україну ще на початку ночі, запустивши ударні безпілотники "Шахед". Російські дрони кружляли у центральних, північних та східних областях, зокрема, по них працювали сили ППО Києва. Все про масовану атаку по Україні 28 листопада читайте на ТСН.ua.

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