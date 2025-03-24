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Україні потрібно буде завозити по 400 тис. трудових мігрантів на рік — економіст Олег Пендзин

Україні потрібно буде завозити по 400 тис. трудових мігрантів на рік — економіст Олег Пендзин

В Україні спостерігається величезний дефіцит робочих спеціальностей / Фото: УНІАН

В країні зараз величезне структурне безробіття.

В Україні на 2 млн безробітних людей спостерігається величезний дефіцит робочих спеціальностей.

Про це повідомив голова Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, передає headliines.

За словами експерта, не вистачає водіїв вантажних авто, інженерно-технічних працівників. Водночас великий надлишок — юристів, економістів, журналістів.

"Україні потрібно буде завозити по 400 тис. трудових мігрантів на рік, щоби збалансувати ринок. У нас зараз величезне структурне безробіття", — сказав Пендзин

Нагадаємо, директорка Інституту демографії Елла Лібанова також повідомила, що у разі закінчення війни і відкриття кордонів значна частина чоловіків поїдуть з України до своїх жінок за кордон.

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