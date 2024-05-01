Україні потрібно поповнити армію новими людьми: Годжес пояснив, навіщо

У США вважають, що Україні потрібно посилити мобілізацію.

Колишній командувач військ Сполучених Штатів Америки у Європі Бен Годжес заявив, що українським Силам оборони важливо залучити більшу кількість людей у військо.

Про це повідомляє New Voice.

"Через це у вас серед молодих лідерів традиційно вищий рівень втрат. Ви повинні бути в змозі замінити їх", – наголосив генерал.

За його словами, залучення нових людей дасть можливість виводити підрозділи із зони бойових дій на відпочинок, який становитиме 3−4 місяці. Під час таких перерв, каже Ходжес, військові пройдуть відновлення, відпочинуть, отримають нову техніку, поповнять запаси, потренуються.

Він також додав, стосовно здійснення ще й наступальних операцій, а не лише перебування в обороні, як зараз, ЗСУ варто поновити склад підрозділів більшою кількістю новобранців.

Нагадаємо, новий Закон про мобілізацію набере чинності вже від 18 травня. Однією з норм є обов’язок оновити свої дані протягом 60 днів. Якщо не з'явився до ТЦК протягом цього часу, то центр звертається до поліції, яка вносить цю людину до відповідної бази розшуку.

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