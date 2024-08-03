Україні потрібно завдавати дійсно далекобійних ударів по російському окупанту – звернення Зеленського

Зеленський подякував усім партнерам, які продовжують цілком справедливо тиснути на Росію за цю війну і на тих осіб з інших держав, які допомагають Росії воювати.

Україні потрібно завдавати ударів – дійсно далекобійних ударів по російському окупанту.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 3 серпня.

"Перш за все сьогодні – вдячність кожному нашому воїну та всім, хто працює в нашій "оборонці", за удари по російських аеродромах, нафтопереробці та логістиці. Це найбільш ефективно – коли наслідки російської війни повертаються додому, в Росію, і коли на окупованій території нашої держави у ворога немає жодного спокійного місця. Сьогодні деталі цих ударів мені доповів Головком Сирський. Воїни, дякую кожному, хто задіяний! Хто продовжує абсолютно відверто говорити нашим партнерам: Україні потрібно завдавати ударів – дійсно далекобійних ударів по російському окупанту. Там, де окупант є, там, звідки Росія завдає ударів по Україні, звідки запускає ракети, "шахеди", бомби. Нам потрібне це рішення, щоб ми могли діяти всією зброєю, яка може бути ефективною. Ми маємо захистити життя наших людей і завершити війну на українських умовах. І кожен удар, який влучно відповідає Росії на її авіабомби, який знищує російську логістику і бази, який ускладнює окупанту перебування на нашій землі, – кожен такий удар наближає справедливе закінчення війни. Справедливе для нас, для світу, для України і для всіх, хто цінує життя. Дякую кожному нашому воїну в Збройних Силах, у розвідці та в Службі безпеки України, хто наявними в нас силами це забезпечує та дає нам такі потрібні далекобійні результати", – зазначив він.

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Зеленський також подякував усім партнерам, які продовжують цілком справедливо тиснути на Росію за цю війну і на тих осіб з інших держав, які допомагають Росії воювати.

"Всі санкції, всі ці рішення, кожен прояв тиску на агресора за цю війну мають працювати й надалі і посилюватись так, щоб російська держава не могла обходити санкції. Що складніше буде Москві підтримувати своє військове виробництво і забезпечувати армію, то більше це буде реально змушувати Росію до миру. І пункти нашої Формули миру саме тому абсолютно можливо реалізувати, що світова більшість тисне на Росію, не підтримує її військову активність і реально хоче повернути стабільність міжнародним відносинам. Санкції цьому сприяють, і справжній мир буде. Буде, якщо не проявляти слабкості й дотримуватись курсу на справедливість", – сказав президент.

Зеленський також повідомив, що Україна проводить зараз евакуацію на Близькому Сході з небезпечних районів Лівану.

"ГУР, СЗР та МЗС України організували вивезення 30 наших громадян – це жінки з дітьми, які зараз, у цей час, вже у безпеці. І ми продовжимо цю роботу. Завжди, коли десь у світі є потреба допомогти нашим людям та повернути їх додому, ми це робимо та зробимо", – резюмував він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський назвав нове місто, яке хоче захопити РФ - після того, як окупантам не вдалося взяти Харків. Наразі головною ціллю російської окупаційної армії на Донеччині є Покровськ.

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