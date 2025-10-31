ТСН у соціальних мережах

187
1 хв

Україні вдалося знайти викрадених Росією дітей: подробиці операції

Понад 300 українських дітей, викрадених Росією, можуть бути повернуті додому: Україна передала точні адреси партнерам.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Українська зовнішня розвідка встановила місця перебування сотень дітей, яких Росія незаконно вивезла з окупованих територій.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За словами глави держави, розвідники визначили конкретні адреси, де можуть перебувати українські діти, та передали відповідні списки міжнародним партнерам.

«Ми даємо списки партнерам — перелік дітей, яких треба повернути. Перший такий список — понад 300 прізвищ, імен, адрес викрадених дітей — буде на столі в усіх лідерів, які нам допомагають», — зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що це чутливе питання, яке вимагає максимальної обережності. Українська сторона продовжує працювати над поверненням кожної дитини, уникаючи публічності, аби не дати Росії можливості заперечувати чи приховувати факти викрадення.

Нагадаємо, міжнародна спільнота отримала нові докази воєнних злочинів РФ. Заступниця міністра закордонних справ України Мар’яна Беца повідомила на дебатах в ООН про жахливу загибель двох 16-річних підлітків із тимчасово окупованого Мелітополя.

187
