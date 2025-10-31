Україні вдалося знайти викрадених Росією дітей: подробиці операції

Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Українська зовнішня розвідка встановила місця перебування сотень дітей, яких Росія незаконно вивезла з окупованих територій.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За словами глави держави, розвідники визначили конкретні адреси, де можуть перебувати українські діти, та передали відповідні списки міжнародним партнерам.

Реклама

«Ми даємо списки партнерам — перелік дітей, яких треба повернути. Перший такий список — понад 300 прізвищ, імен, адрес викрадених дітей — буде на столі в усіх лідерів, які нам допомагають», — зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що це чутливе питання, яке вимагає максимальної обережності. Українська сторона продовжує працювати над поверненням кожної дитини, уникаючи публічності, аби не дати Росії можливості заперечувати чи приховувати факти викрадення.

Нагадаємо, міжнародна спільнота отримала нові докази воєнних злочинів РФ. Заступниця міністра закордонних справ України Мар’яна Беца повідомила на дебатах в ООН про жахливу загибель двох 16-річних підлітків із тимчасово окупованого Мелітополя.