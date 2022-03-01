Україні вдається забезпечувати безперебійне газопостачання: загинули мінімум 4 газовиків

Лише в Охтирці під час обстрілів російських окупантів загинули четверо газовиків.

Завдяки героїзму передусім наших Збройних сил, а також і героїзму фактично газовиків, які іноді під кулями змушені працювати, у нас все ж таки вдається в більшій частині України забезпечувати безперебійне газопостачання.

Про це сказав голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в прямому ефірі під час спільного інформаційного марафону українських телеканалів.

"Для цього, відповідно, ми продовжуємо видобувати газ. Щодня люди героїчно роблять так, щоб якомога менше втратити власного видобутку", - пояснив він.

Якщо подивитися на січень і лютий, то ми навіть могли збільшити видобуток газу порівняно з минулим роком, порівняно з планом.

"У нас газ є в підземних сховищах. Нам потрібно забезпечити безперебійну роботу підземок. У підземках зараз 10 мільярдів кубів газу. І ми ще імпортуємо газ", - сказав Вітренко.

За рахунок видобутку, імпорту та підземки ми фактично зараз забезпечуємо безперебійне проходження опалювального сезону.