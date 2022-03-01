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Україні вдається забезпечувати безперебійне газопостачання: загинули мінімум 4 газовиків

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Україні вдається забезпечувати безперебійне газопостачання: загинули мінімум 4 газовиків

Pexels

Лише в Охтирці під час обстрілів російських окупантів загинули четверо газовиків.

Завдяки героїзму передусім наших Збройних сил, а також і героїзму фактично газовиків, які іноді під кулями змушені працювати, у нас все ж таки вдається в більшій частині України забезпечувати безперебійне газопостачання

Про це сказав голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в прямому ефірі під час спільного інформаційного марафону українських телеканалів.

"Для цього, відповідно, ми продовжуємо видобувати газ. Щодня люди героїчно роблять так, щоб якомога менше втратити власного видобутку", - пояснив він.

Якщо подивитися на січень і лютий, то ми навіть могли збільшити видобуток газу порівняно з минулим роком, порівняно з планом.

"У нас газ є в підземних сховищах. Нам потрібно забезпечити безперебійну роботу підземок. У підземках зараз 10 мільярдів кубів газу. І ми ще імпортуємо газ", - сказав Вітренко.

За рахунок видобутку, імпорту та підземки ми фактично зараз забезпечуємо безперебійне проходження опалювального сезону.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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