Україні видали чоловіка, який втік до Польщі з-під домашнього арешту — що він вчинив (фото)

З Польщі до України екстрадовано підозрюваного жителя Кам’янець-Подільського району у вчиненні смертельної ДТП на Хмельниччині.

Про це повідомили в Хмельницькій обласній прокуратурі.

"За результатами розгляду запиту Офісу Генерального прокурора компетентними органами Республіки Польща прийнято рішення про видачу (екстрадицію) громадянина України, який розшукувався правоохоронцями Хмельницької області для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення смертельної ДТП", — повідомили в прокуратурі.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури

Підозрюваного передали українським правоохоронцям 9 січня 2025 року на міжнародному пункті пропуску "Устилуг-Зосін".

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури

За даними слідства, екстрадованим чоловік у липні 2023 року вчинив ДТП поблизу селища Меджибіж на Хмельниччині. На автодорозі тоді тривав ремонт.

Водій автівки Volkswagen Transporter не відреагував на попереджувальні знаки, виїхав на узбіччя та допустив наїзд на працівника, який виконував дорожні роботи. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.

Чоловіку повідомили про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху та обрали запобіжний захід — нічний домашній арешт. Однак підозрюваний ухилився від органу досудового розслідування та виїхав до Республіки Польща, що стало підставою для його міжнародного розшуку.

Зараз підозрюваний перебуває під вартою.

Зазначимо, що стало відомо і про інше ДТП на Хмельниччині, в якій водій переїхав чоловіка, який сидів на дорозі. Так, у селі Антоніни Хмельницького району унаслідок наїзду легковика загинув 50-річний чоловік.

Нагадаємо, Кабмін вніс зміни до правил дорожнього руху, згідно з яким можна не інформувати поліцію у разі настання контактної дорожньо-транспортної пригоди за участю лише двох транспортних засобів.

Читайте також: