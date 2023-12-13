"Україні вкрай потрібні вертольоти стандартів НАТО": командир екіпажу Мі-8 пояснив, чому та які саме

Україні потрібні сучасні вертольоти натівських стандартів. Зокрема, йдеться про машину AH-64 Apache та подібні їй.

Про це розповів командир екіпажу гелікоптера Мі-8 з позивним "Гуцул" в інтерв'ю "УНІАН".

Потрібне точне озброєння

Як наголосив командир, вертолітна авіація взаємодіє з Силами оборони України, виконуючи бойові завдання зі знищення:

живої сили противника;

його опорних пунктів;

легкоброньованої техніки (колон такої техніки на марші);

складів з озброєнням та складів паливно-мастильних матеріалів.

"Ураження завдається на глибину 10 км за лінію зіткнення. І наше завдання – не просто випустити ракети. Ми ретельно прораховуємо всі деталі бойового завдання до вильоту, у його процесі. Дрібниць тут не буває", – каже він.

На жаль, вертольоти Мі-8 та Мі-24 не дозволяють застосувати наші керовані протитанкові ракети. Пуски цих ракет здійснюються з відстані 3,5 км від цілі.

"Наразі це нереально здійснити. При вогневому ураженні противника ми використовуємо некеровані ракети", – пояснив експерт.

Так, на озброєнні України перебувають сучасні французькі вертольоти H225 Super Puma та Eurocopter EC 145. Вони дуже ефективні для своїх завдань для евакуації поранених, однак для ведення бойових дій вони не підходять.

"Ми знищуємо ворога, але НАТОвське озброєння точніше. Система навігації та наведення вогню дозволяє в автоматичному режимі прокладати маршрут, виявляти ціль, виконувати стрільбу на більших відстанях"

Як результат, заощаджується дуже багато часу, пришвидшуються розрахунки, робота стає ефективнішою та безпечнішою. Саме тому нам конче потрібні сучасні вертольоти стандартів НАТО, каже "Гуцул", на кшталт AH-64 Apache та подібних йому.

Нагадаємо, Україна має отримати західні винищувачі F-16 найближчим часом. Надалі мовиться й про інші платформи, щоб мати змогу випередити ворога.

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