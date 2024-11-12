Україні загрожуватиме затяжний блекаут: експерт стривожив прогнозом

Якщо будуть пошкоджені атомні блоки, то це обернеться жорсткими графіками відключень.

Атомні електростанції України перебувають у небезпеці через повітряні удари РФ. Якщо російські військові атакують атомні блоки, то це зупинить роботу українських АЕС.

Про це заявив енергетичний експерт, співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук в інтерв'ю "Главреду".

"Навіть якщо в градирню запустять пару ракет, які умовно відіб'ють шматок бетону, то станція вже буде зупинена до зʼясування усіх обставин та ступені пошкоджень. Це одразу стане причиною відключень", - пояснив фахівець.

Якщо будуть виведені з ладу дві АЕС, тоді українцям загрожуватиме блекаут. Експерт пояснює: якщо такі удари будуть завдані, то "теоретично та практично ремонт може тривати тиждень-два". І тому знову ж таки - протягом цього часу можуть бути відключення.

За словами Корольчука, без АЕС буде важко забезпечити електроенергією усіх споживачів. У разі пошкодження атомних блоків, електроенергія буде подаватися за жорсткими графіками, а першочергово нею забезпечуватимуть важливі інфраструктурні обʼєкти.

Нагадаємо, генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко повідомив, що у Києві можуть превентивно вимикати світло через загрозу ракетного удару Росії.

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