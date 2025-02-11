Україні загрожує демографічна криза: експертка назвала єдине, що може врятувати

Тренд на депопуляцію України вже не змінить навіть повернення додому усіх біженців. Тож єдиним варіантом збільшити чисельність населення є відкриття кордонів для іммігрантів.

Таку думку директорка Інституту демографії та проблем якості життя Елла Лібанова висловила в інтерв’ю LB.ua.

За словами Лібанової, так звана статево-вікова піраміда населення в Україні перетворилася ромб, тому що протягом останніх років народжується дуже мало дітей. У цьому контексті демографиня акцентувала, що потенціал демографічного зростання в країні повністю вичерпаний.

"Потенціал демографічного зростання повністю вичерпаний, і якщо ми хочемо збільшувати чисельність населення, можливість тільки одна – залучення мігрантів з інших країн", – переконана експертка.

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Водночас вона далеко не впевнена, що українське суспільство готове жити поруч з населенням іншого віросповідання, способу життя та цінностей.

Лібанова пояснила, що українці ніколи не жили у поліетнічному середовищі. Це завжди було монослов’янське суспільство, окрім Закарпатської та частини Одеської областей.

"Ми абсолютно не ксенофобна нація. Але ми і не настільки толерантні, як європейці. Тому що цього треба вчити. Я не можу сказати, що це погано. Коли я дивлюся на те, що відбувається в Європі, іноді думаю, що краще так, як у нас. Але є, що є. І я абсолютно переконана в тому, що ми не готові зараз жити поруч з великою кількістю абсолютно не схожих на нас мігрантів. Це проблема. Направду проблема", – наголосила демографиня.

Нагадаємо, за інформацією Міністерства юстиції, 2024 року в Україні було зафіксовано 495,09 тис. смертей, що в 2,8 раза перевищує кількість народжень – 176,78 тис.