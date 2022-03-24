Україні загрожує екологічне лихо через те, що Росія не забирає тіла своїх солдат

Україні загрожує екологічне лихо через те, що Росія не забирає тіла своїх солдат

Окупанти не збирають і не відправляють тіла своїх військових.

В Україні назріває екологічна катастрофа через вбитих солдатів Росії. Їх тіла не забирають до Росії з пол бою, тож вони розкладаються в українських лісах і полях.

Про це повідомляє Суспільне, з посиланням на слова в.о. директора управління охорони здоров'я Сумської області Анатолія Котляра.

За його словами, Росія досі не подбала про вивезення трупів загиблих солдатів.

"Вони не потрібні тій стороні, їх не забирають, вони залишаються у нас і становлять велику загрозу, насамперед екологічну. Розкладаючись, людське тіло виділяє трупну отруту", - заявив Котляр.

Він додав, що більшість військовослужбовців без документів, тож їх складно ідентифікувати. Щоб зберігати трупи російських бійців, замовлено 10 рефрижераторів, але через блокування деяких залізничних напрямків їх досі не доправили.

В результаті тіла загиблих упаковують у пакети.

Нагадаємо, що тонни брухту на Харківській кільцевій - все, що лишилось від бронетехніки окупантів, які намагались прорватись до Харкова. Отримавши на горіхи, рашисти відкотились назад і перейшли від контактних боїв до обстрілів цивільної інфраструктури. А тіла вбитих вагнерівців і псковських десантників так і лежать по полях і ніхто їх не забирає.