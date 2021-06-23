Україні загрожує літня хвиля коронавірусу через "індійський" штам: інфекціоністка Голубовська

Лікарка каже, що Україні рано розслаблятись

В Україні може спалахнути літня хвиля коронавірусу. Причиною цього може стати "індійський" штам, який спалахнув вже, зокрема, в Росії. Про це заявила відома інфекціоністка, доктор медичних наук Ольга Голубовська в інтерв'ю "КП в Україні".

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"Боюся, що ще літня хвиля буде. І, швидше за все, пов'язана з "індійським" варіантом коронавіруса. На превеликий жаль, нам ще рано розслаблятися", - сказала інфекціоністка.

Ольга Голубовська зазначила, що на ситуацію із коронавірусом в Україні негативно може вплинути міграція українців за кордон.

"Ось я зараз побоююся повернення уболівальників з футболу. Пам'ятаю, яка спалах був після Ліги чемпіонів в Італії. Ломбардія просто лягла...А зараз ми бачимо, що захворюваність вже росте в Москві, в Санкт-Петербурзі, де відбувається частина матчів. Будемо спостерігати", - додала лікарка.

Нагадаємо, сьогодні, 23 червня, Рада національної безпеки та оборони збереться через загрозу появи в Україні штаму "Дельта", також відомого як змінений "індійський". Він у півтора раза заразніший і в півтора-два рази агресивніший за інші мутовані версії COVID-19.

Коли очікувати індійський штам коронавірусу в Україні — COVID-дайджест

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