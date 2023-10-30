Україні загрожує нова небезпека через позицію щодо подій на Близькому Сході - The Washington Post

Напруженість у відносинах з мусульманськими та арабськими країнами є лише одним із ризиків, з якими зіткнувся Київ.

Негайна та рішуча підтримка президента України Володимира Зеленського Ізраїлю в його боротьбі проти ХАМАС поставила під загрозу майже рік наполегливих зусиль Києва заручитися підтримкою арабських і мусульманських країн у війні проти Росії.

Про це пише The Washington Post.

Як передає видання, заяви українського лідера про підтримку Ізраїлю допомогли Україні залишитися в центрі уваги міжнародної спільноти та поставили її на бік Сполучених Штатів.

"Позиція Зеленського також привернула увагу до дедалі тісніших відносин між Росією та Іраном, який є головним спонсором ХАМАС, заклятого ворога Ізраїлю, а також важливим постачальником безпілотників та іншої зброї для Москви", - мовиться у повідомленні.

Чи зменшиться підтримка України

З огляду на те, що військова операція Ізраїлю триває вже четвертий тиждень, а жертви серед палестинського цивільного населення зростають, війна в Газі представляє для України одне з найскладніших дипломатичних випробувань після вторгнення Росії в лютому 2022 року.

"Такі країни, як Туреччина, Саудівська Аравія та Катар, які часом надавали вирішальну підтримку Україні, звинуватили Захід у подвійних стандартах у секторі Газа, натякаючи на широке засудження смертей цивільного населення в Україні в порівнянні з приглушеною критикою Ізраїлю". - сказано у повідомленні.

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У виданні наголошують, що напруженість у відносинах з мусульманськими та арабськими країнами є лише одним із ризиків, з якими зіткнувся Київ, оскільки йому тепер доводиться боротися з тим, що увага світу здебільшого зосереджена на новій війні на Близькому Сході. Крім того, із вимогами щодо військової підтримки США в той час, коли Палата представників Республіканці щойно обрали нового спікера Майка Джонсона (Луїзаїна), який виступає проти надсилання додаткової допомоги Україні.

Тим часом жителі Гази стверджують, що у понеділок, 30 жовтня, що їзраїльські танки увійшли на околицю міста Сектора Гази та перерізали ключову дорогу з півночі на південь.

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