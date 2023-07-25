Україні загрожують нові відключення світла навіть без російських атак: пояснення експерта

В Україні можуть повернути планові відключення електроенергії, адже відновити енергосистему країни після російських атак не вдасться навіть за наявності необхідних грошей.

Про це розповів експерт аналітичного центру DiXi Group Андрій Урста, повідомляє "24 канал".

Аналітик вважає, що нові відключення світла в Україні реальні, і на сьогодні варто обговорювати не їхню можливість, а масштаби відключень.

Урста пояснив, що спроможність оперативно відновлювати пошкоджену енергетичну інфраструктуру обмежує доволі тривалі виготовлення та доставка необхідного для цього обладнання, наприклад високовольтних трансформаторів. Цей процес може займати 6-9 місяців.

"Варто зауважити, що через майбутнє похолодання сезонно зросте споживання електроенергії, що створить навантаження на мережу. У поєднанні з руйнуваннями в енергосистемі та потенційними новими обстрілами це однозначно ускладнить покривання попиту населення зимою", – прогнозує експерт.

В якому стані українська енергосистема

Урста повідомив, що кінець квітня Україна втратила половину генерувальних потужностей, тож не варто чекати на легшу зиму, ніж попередня. Особливо постраждали ТЕС, ГЕС та ГАЕС, якими покриваються піки споживання електроенергії, зокрема й зимові. Їхня доступна встановлена потужність скоротилась на 68% станом на кінець квітня.

Окрім того, російськими атаками були пошкоджені 42 із 94-ох високовольтних підстанцій "Укренерго". З них відновлено 29 повністю та 13 – частково. Аналітик вказав, що лише час покаже, чи вистачить цих потужностей на наступну зиму.

Нагадаємо, в кінці червня джерело ТСН.ua у Кабміні попередило, що з настанням осінньо-зимового періоду росіяни спробують повторити тактику занурювання України в блекаут. Тож держава працює з партнерами щодо посилення української ППО.

А голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький попередив, що восени та взимку в енергосистемі зберігатиметься дефіцит генерації, тож порадив громадянам економити електрику.

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