Україні загрожують паводки: які регіони в зоні ризику

Паводок. Ілюстративне зображення / © ДСНС у Закарпатській області

Очільниця українського уряду Юлія Свириденко провела нараду з підготовки до весняних паводків, які очікуються в центральних областях України вже наприкінці березня.

Про це вона повідомила у своєму Telegram-каналі.

«Потенційна небезпека — передусім для цих регіонів. Складнішою ситуація може бути в Карпатському регіоні та на Одещині», — зазначила прем’єр-міністерка.

За її словами, в усіх областях працюють ситуаційні центри, відбувається постійний обмін інформацією між ОВА та ДСНС, а також цілодобовий моніторинг гідрологічної обстановки.

«Доручили ДСНС та головам ОВА сформувати резерви необхідної техніки, пального та обладнання для оперативного реагування і ліквідації можливих наслідків», — поінформувала Юлія Свириденко.

Уряд готує механізм підтримки людей і громад у разі підтоплень.

«Створюємо Комісію з ліквідації наслідків, допомоги постраждалим, виплати грошової допомоги, зокрема на оздоровлення дітей, та додаткової підтримки вразливих груп», — додала українська прем’єрка.

Нагадаємо, Україні загрожують весняний паводок та потопи. Загроза може бути досить суттєвою через сильні морози та великі об’єми снігу, який почне танути з настанням теплої погоди. Еколог Олександр Соколенко розповів ТСН.ua про ризики для весняного водопілля.