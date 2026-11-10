Наплив іноземців до України / © ТСН

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Кабінет міністрів України ухвалив рішення про створення Координаційного штабу на випадок масштабного напливу іноземців. До антикризового механізму під залучать правоохоронців, силовиків, керівництво восьми областей, міжнародні організації та бізнес.

Про це пише «Судово-юридична газета» з посиланням на урядову постанову № 1395 від 9 листопада.

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Постанова Кабміну щодо масового напливу іноземців — деталі

Постановою Кабміну передбачив створення спеціального Координаційного штабу при уряді на випадок різкого збільшення кількості іноземців та осіб без громадянства, які прибуватимуть до України, якщо міграційна система не зможе самостійно впоратися з таким навантаженням.

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До роботи штабу планують залучати силові структури, представників восьми областей, міжнародні організації та приватний бізнес. Передбачена координація тимчасового розміщення прибулих, організація необхідної допомоги та мобілізація ресурсів.

Таким чином, уряд прагне заздалегідь сформувати механізм реагування на масштабний міграційний потік, щоб уникнути хаотичного вирішення проблем на місцевому рівні. Система має дозволити оперативно координувати ресурси та, за потреби, залучати допомогу Євросоюзу.

Які органи координуватимуть міграційне реагування

Створений Координаційний штаб матиме статус тимчасового консультативно-дорадчого органу Кабміну. Його головна функція — забезпечити взаємодію держорганів у разі масштабного прибуття іноземців, коли наявних адміністративних процедур може бути недостатньо для ефективного реагування.

Керуватиме штабом очільник МВС України. Його заступниками стануть очільник Державної міграційної служби та перший заступник або заступник міністра внутрішніх справ.

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До складу штабу увійдуть представники МЗС, МОЗ, Мінекономіки, Мінсоцполітики, Міносвіти, а також відомств, які відповідають за інфраструктуру, розвиток громад та питання внутрішньо переміщених осіб.

Також до роботи залучатимуть представників Держприкордонслужби, Нацполіції та ДСНС. Представники Нацгвардії, СБУ та уповноваженого Верховної Ради з прав людини братимуть участь у роботі штабу за згодою.

Окремо передбачена можливість долучення представників міжнародних організацій.

За оцінками авторів матеріалу, такий широкий склад учасників свідчить про те, що потенційний масовий приїзд іноземців розглядається державою не лише в контексті міграційних чи гуманітарних питань. Йдеться також про можливе навантаження на систему держуправління, громадську безпеку, медицину та місцеву інфраструктуру.

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Серед ключових завдань штабу визначено координацію:

процесів реєстрації та ідентифікації прибулих,

забезпечення правопорядку в місцях скупчення іноземців,

захисту найуразливіших категорій.

Які області увійшли до Координаційного штабу

Постанова уряду визначає конкретні регіони, представники яких братимуть участь у роботі Координаційного штабу. До його складу увійшли очільники або перші заступники очільників восьми обласних державних (військових) адміністрацій. Йдеться про Вінницьку, Волинську, Закарпатську, Львівську, Миколаївську, Одеську, Херсонську та Чернівецьку області.

Таким чином, до механізму залучені як західні регіони, де розташовані важливі міжнародні транспортні вузли та пункти пропуску через державний кордон, так і південні області. Зокрема, Одеська, Миколаївська та Херсонська області мають стратегічне значення через транспортну інфраструктуру, питання безпеки та доступ до морських шляхів.

Тимчасове розміщення іноземців в Україні — який вплив на громади

Окремим напрямом діяльності Координаційного штабу стане організація тимчасового розміщення іноземців та осіб без громадянства, які прибуватимуть до України.

Відповідно до положення, штаб координуватиме залучення центральних і місцевих органів влади до створення та розгортання місць тимчасового перебування прибулих. Також передбачена координація їхньої реєстрації та ідентифікації, тимчасового розміщення, надання екстреної медичної та психологічної допомоги, гуманітарного забезпечення і підтримання громадського порядку.

Окрему увагу приділять захисту дітей, які прибули без супроводу, людей з інвалідністю та жертв насильства. Водночас МВС відповідатиме за організаційне та матеріально-технічне забезпечення роботи штабу.

Як йдеться у статті, для місцевих громад реалізація такого механізму може означати необхідність заздалегідь готуватися до додаткового навантаження на житловий фонд, транспорт, медичну систему, продовольче забезпечення та комунальну інфраструктуру.

Якщо міжнародне фінансування або грантова допомога ще не будуть залучені, витрати на екстрену медичну та гуманітарну допомогу потенційно можуть стати додатковим навантаженням на бюджети громад у восьми регіонах. Це особливо актуально в умовах повномасштабної війни, коли значна кількість українських громад уже забезпечує потреби внутрішньо переміщених осіб та змушена працювати в умовах обмежених ресурсів.

Відтак одним із ключових питань під час практичної реалізації постанови стане розподіл додаткових витрат і навантаження між державним бюджетом, місцевими громадами та міжнародними партнерами.

Що буде з бізнесом у разі напливу іноземців до України

Уряд передбачив можливість залучення приватного сектору до міжвідомчої координації дій у разі виникнення потенційної міграційної кризи.

Згідно з пунктом 4 положення, Координаційний штаб визначатиме потреби в матеріально-технічних ресурсах, транспорті, продовольстві, медикаментах та медичних виробах.

Водночас пункт 5 документа дозволяє штабу в установленому порядку звертатися до підприємств, установ та організацій із запитами щодо надання інформації, документів і матеріалів, необхідних для виконання його завдань. Це положення поширюється на організації незалежно від форми їхньої власності.

Представників бізнесу також можуть запрошувати до участі в роботі штабу за погодженням із керівниками відповідних підприємств чи організацій.

Таким чином, приватні компанії можуть бути залучені як до підготовки, так і до реалізації заходів у разі масштабного прибуття іноземців та осіб без громадянства.

Як зазначається у публікації, водночас необхідно розмежовувати координаційні функції штабу та можливість примусового використання майна приватного сектору. Постанова не наділяє штаб повноваженнями самостійно вилучати транспорт, продовольство, медикаменти або приміщення, що належать приватним підприємствам.

Водночас положення не містить детального механізму практичного забезпечення ресурсних потреб, які можуть виникнути під час такої ситуації. Зокрема, з документа не зрозуміло, чи залучатимуть приватний бізнес до облаштування місць тимчасового розміщення на договірних умовах, а також — із яких бюджетних або міжнародних коштів оплачуватимуть відповідні послуги та постачання.

Ці питання можуть мати принципове значення у разі масштабної міграційної кризи, адже критичними ресурсами можуть стати транспорт, логістичні потужності, продовольство, медичні послуги та приміщення для розміщення людей.

Для підприємців ключовими залишаються не лише питання можливого залучення до таких заходів, а й чіткість умов взаємодії з державою, джерела фінансування та наявність відповідних правових гарантій.

Залучення ресурсів ЄС у разі міграційної кризи

Координаційний штаб також готуватиме для уряду пропозиції щодо залучення міжнародної допомоги. Йдеться, зокрема, про використання механізмів цивільного захисту Євросоюзу та можливостей міжнародних гуманітарних організацій.

Це може мати особливе значення з огляду на потенційне додаткове навантаження на українську інфраструктуру. Україна вже бере участь у Механізмі цивільного захисту ЄС, тож новий механізм передбачає можливість використовувати наявні інструменти міжнародної взаємодії для реагування на потенційні виклики.

У разі потреби міжнародна допомога може бути залучена для ресурсного забезпечення відповідних заходів. Водночас положення не визначає конкретних обсягів такої допомоги, фінансових зобов’язань чи процедури її отримання.

Нагадаємо, раніше Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №16073 щодо оновлення правил працевлаштування іноземців та осіб без громадянства. Документ пропонує запровадити єдиний дозвіл, який одночасно даватиме право на тимчасове проживання та офіційну роботу в Україні. Для цього планують створити Єдиний державний вебпортал, де роботодавці публікуватимуть вакансії, а іноземці зможуть подавати документи й електронні заяви. Рішення ухвалюватиме ДМС, після чого іноземець отримуватиме візу, а по прибуттю до України та поданню біометрії — посвідку.

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