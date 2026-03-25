- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 422
- Час на прочитання
- 2 хв
Україні загрожує велика вода: синоптики попередили про небезпеку
В частині України оголошено жовтий рівень небезпеки через розливання річок.
В Україні 25 березня очікується тепла весняна погода з температурою до +16°C, проте в окремих регіонах можливі опади. Водночас синоптики попереджають про розвиток водопілля та затоплення доріг.
Про це повідомив Укргідрометцентр.
Погода 25 березня
25 березня в Україні синоптичні умови зазнають помітніших змін, ніж сама погода. Атмосферний тиск і надалі знижуватиметься, однак більшість території залишатиметься поза впливом фронтів, тому в більшості областей збережеться суха погода. Лише на південному сході місцями можливий невеликий дощ.
Очікується мінлива хмарність. Вітер переважно північно-східний, а в західних і північних регіонах — південно-західний, зі швидкістю 5–10 м/с.
Температура повітря вдень становитиме +11…+16°C.
Небезпека підтоплень
В Укргідрометцентрі також попередили, що 25 березня триватиме підняття рівнів води на річках суббасейну Десни з добовим приростом 1–15 см. Це спричинить подальше затоплення заплав, зокрема на притоці Десни — річці Снов біля міста Сновськ, а також переливання води через дорогу місцевого значення між селами Великий Дирчин і Малий Дирчин у Чернігівському районі.
Оголошено перший рівень небезпеки — жовтий.
Нагадаємо, напередодні синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що в Україні 25 березня буде тепло, +12…+16°C, проте через Полтавщину до Криму пройде смуга холоду з температурою +7…+11°C. У Києві буде сухо та сонячно, до +14°C. Через початок вимкнення опалення та прогнозоване похолодання від 31 березня – 1 квітня Діденко радить не ховати теплий одяг.