Україні загрожує велика вода: синоптики попередили про небезпеку

В частині України оголошено жовтий рівень небезпеки через розливання річок.

Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Прогноз погоди в Україні на 25 березня / Ілюстративне фото / © ТСН

В Україні 25 березня очікується тепла весняна погода з температурою до +16°C, проте в окремих регіонах можливі опади. Водночас синоптики попереджають про розвиток водопілля та затоплення доріг.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

Погода 25 березня

25 березня в Україні синоптичні умови зазнають помітніших змін, ніж сама погода. Атмосферний тиск і надалі знижуватиметься, однак більшість території залишатиметься поза впливом фронтів, тому в більшості областей збережеться суха погода. Лише на південному сході місцями можливий невеликий дощ.

Очікується мінлива хмарність. Вітер переважно північно-східний, а в західних і північних регіонах — південно-західний, зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура повітря вдень становитиме +11…+16°C.

Прогноз погоди на 25 березня від Укргідрометцентру / © Укргідрометцентр

Небезпека підтоплень

В Укргідрометцентрі також попередили, що 25 березня триватиме підняття рівнів води на річках суббасейну Десни з добовим приростом 1–15 см. Це спричинить подальше затоплення заплав, зокрема на притоці Десни — річці Снов біля міста Сновськ, а також переливання води через дорогу місцевого значення між селами Великий Дирчин і Малий Дирчин у Чернігівському районі.

Оголошено перший рівень небезпеки — жовтий.

Нагадаємо, напередодні синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що в Україні 25 березня буде тепло, +12…+16°C, проте через Полтавщину до Криму пройде смуга холоду з температурою +7…+11°C. У Києві буде сухо та сонячно, до +14°C. Через початок вимкнення опалення та прогнозоване похолодання від 31 березня – 1 квітня Діденко радить не ховати теплий одяг.

