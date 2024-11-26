Українка хотіла влаштуватися на роботу та "влетіла" на 115 тисяч: що сталося

Мешканка Тернопільщини, прагнучи знайти роботу за кордоном, стала жертвою шахрая, який обманом заволодів її грошима.

Про це повідомляє ГУНП у Тернопільській області.

За словами потерпілої, вона натрапила на оголошення в Інтернеті про працевлаштування та зв’язалася з "роботодавцем". Невідомий обіцяв офіційне оформлення і високу зарплату у США, але вимагав попередньої оплати для підготовлення документів. Жінка переказала значну суму, але невдовзі зрозуміла, що стала жертвою обману.

Шахрай припинив виходити на зв’язок, а згодом вимкнув телефон. Збитки потерпіла оцінила у 115 тисяч гривень.

Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України ("Шахрайство") та проводить заходи для встановлення особи зловмисника.

Правоохоронці застерігають громадян: аби уникнути подібних ситуацій, слід бути уважними. Шахраї часто пропонують високу заробітну плату в іноземній валюті без вимог до освіти чи досвіду. Натомість вимагають передоплату, що закінчується втратою грошей і роботи. Якщо ви стали жертвою шахрайства, негайно звертайтеся на лінію "102".

Нагадаємо, у Києві затримали серійного шахрая, який під виглядом обміну грошей ошукував фармацевтів та касирів магазинів. Він пропонував дрібні банкноти по 100 гривень в обмін на 1000-гривневі купюри.

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