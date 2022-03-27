Українка намагалася вивезти до Угорщини 90 тисяч євро і 45 тисяч доларів

Жінка перетинала кордон на автомобілі через пункт пропуску "Тиса".
Прикордонники Чопського загону 26 березня затримали громадянку України при перетині кордону до Угорщини, яка хотіла
вивезти 90 тисяч євро і 45 тисяч доларів.
Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.
47-річна українка їхала до Угорщини через пункт пропуску "Тиса" легковим автомобілем «Mercedes» української реєстрації.
"Під час перевірки транспортного засобу у правоохоронців виникли підозри щодо можливої наявності у ньому товарів і предметів, прихованих від прикордонно-митного контролю", - йдеться у повідомленні.
Автомобіль вивели з загального потоку для поглибленого огляду, у ході якого виявили готівку.
Гроші вилучено встановленим порядком співробітниками митниці.
Нагадаємо, в українських біженців за кордоном виникають проблеми з легалізацією: прикордонники нагадали про важливий нюанс.
Читайте також: