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Українка намагалася вивезти за кордон колекцію старовинних монет без документів

Українка намагалася вивезти за кордон колекцію старовинних монет без документів

Вилучену колекцію передали на експертизу.

В Одесі прикордонники затримали українку, яка намагалася вивезти за кордон три нумізматичні альбоми. Всередині перебувало 417 старовинних монети, виготовлених в 1915-1960 роках. 

Про це повідомили у пресслужбі митниці Одеської області.

Інцидент стався на пункті пропуску "Маяки-Удобне-Паланка". Жінка хотіла пройти "зелений коридор"  через нібито відсутність товарів, що вимагають дозвільних документів. 

Однак під час огляду валізи у зловмисниці знайшли сотні монет. Відзначається, що колекція може мати культурну цінність. Тому її переміщення через український кордон можливо тільки при наявності спеціального дозволу. Документ у жінки був відсутній. 

За цим фактом митники склали протокол, колекцію монет вилучили і передали на експертизу. 

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Нагадаємо, раніше у Львівській області на пункті пропуску "Шегині-Медика" у 51-річного чоловіка конфіскували автомобіль Volkswagen Tiguan 2017 року випуску, який той намагався ввезти на територію України.

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