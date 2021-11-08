Українка Олена Костевич стала чемпіонкою Кубка президента Міжнародної федерації стрільби

У фіналі Олена Костевич перемогла француженку Матільду Ламол.

Олімпійська чемпіонка і призерка Ігор у Токіо Олена Костевич тріумфувала на Кубку президента Міжнародної федерації стрільби у польському Вроцлаві.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 8 листопада.

Зазначається, що на новий турнір, який тепер називають неофіційним чемпіонатом світу, запросили топ-12 стрільців світового рейтингу у кожній категорії. Українка стала першою в своїй коронній дисципліні – стрільбі із пневматичного пістолета з 10 метрів. У фіналі Олена Костевич перемогла француженку Матільду Ламол.

Нагадаємо, у Токіо українка стала третьою - бронзову медаль у змаганнях із кульової стрільби Олена Костевич виборола у парі з Олегом Омельчуком. "Бронза" у Токіо - четверта олімпійська медаль у кар'єрі Костевич. Раніше вона вигравала "золото" в Афінах у 2004 році (пістолет, 10 метрів) та дві "бронзи" в Лондоні у 2012 році (пістолет, 10 та 25 метрів).

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