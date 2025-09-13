Українка отримала повідомлення від "Зеленського" через збій у Viber

Viber / © Pexels

У Польщі українка стала свідком дивної ситуації у Viber. Через збій у месенджері вона отримала повідомлення з офіційного акаунту президента України Володимира Зеленського.

У скриншоті, яким жінка поділилася у соцмережах, видно текст: “Доця, де ти є? У тебе все добре?”. Повідомлення мало такий вигляд, ніби воно надійшло від глави держави.

Публікація одразу стала вірусною: вона зібрала тисячі вподобань і сотні поширень. Користувачі жартували, що батьки здатні вигадати будь-що, аби діти відповіли на їхні повідомлення, або ж що на місці авторки вони неабияк би злякалися.

Фахівці наголошують: ситуація пов’язана саме з технічним збоєм Viber, а не з фішингом чи шахрайськими діями. Подібні помилки інколи трапляються, коли система некоректно відображає відправника.

