ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
209
Час на прочитання
1 хв

Українка отримала повідомлення від "Зеленського" через збій у Viber

У Польщі українка отримала у Viber повідомлення, яке виглядало так, ніби його надіслав президент Володимир Зеленський. Йдеться про технічний збій у роботі месенджера, який спричинив курйоз.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Viber

Viber / © Pexels

У Польщі українка стала свідком дивної ситуації у Viber. Через збій у месенджері вона отримала повідомлення з офіційного акаунту президента України Володимира Зеленського.

У скриншоті, яким жінка поділилася у соцмережах, видно текст: “Доця, де ти є? У тебе все добре?”. Повідомлення мало такий вигляд, ніби воно надійшло від глави держави.

Публікація одразу стала вірусною: вона зібрала тисячі вподобань і сотні поширень. Користувачі жартували, що батьки здатні вигадати будь-що, аби діти відповіли на їхні повідомлення, або ж що на місці авторки вони неабияк би злякалися.

Фахівці наголошують: ситуація пов’язана саме з технічним збоєм Viber, а не з фішингом чи шахрайськими діями. Подібні помилки інколи трапляються, коли система некоректно відображає відправника.

Нагадаємо, що мешканку Тернопільщини засудили за пересилання нюдсів кумові у Viber.

Жінка близько 10 разів надсилала ці фото та відео своєму кумові.

Дата публікації
Кількість переглядів
209
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie