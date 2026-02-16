ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
420
Час на прочитання
2 хв

Українка продала немовля за кордон: у скільки "оцінила" дитя

Жінці, яка хотіла вивезти немовля за кордон, загрожує до 7 років тюрми.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Жінка хотіла вивезти немовля за кордон

Жінка хотіла вивезти немовля за кордон

У Києві правоохоронці викрили жінку, яка «продала» немовля за кордон. Так, під виглядом біологічної матері вона незаконно вивезла його за межі України.

Про це повідомила Головне управління національної поліції у місті Києві.

Деталі злочину з немовлям

За даними правоохоронців, 39‑річна киянка раніше брала участь у програмі сурогатного материнства.

«Між жінкою та медичним центром було укладено договір на проведення екстракорпорального запліднення — підсадження ембріона, із яким жінка не мала генетичної спорідненості. За свої „послуги“ сурогатна матір мала отримати загалом 14 000 євро», — йдеться у повідомленні.

Щоб безперешкодно перетнути державний кордон та передати дитину подружжю з‑за кордону, жінка внесла недостовірні відомості до свідоцтва про народження, вказавши себе як її матір. Після цього вона пройшла прикордонний контроль і передала немовля іноземцям.

Наразі поліція та прокуратура вживають заходів для встановлення місця перебування дитини та умов її проживання. Фігурантці повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України. Їй загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Одесі у сміттєвому контейнері виявили тіло немовляти. Інцидент стався у Пересипському районі.

Поліція встановила, що 37‑річна місцева мешканка, яка раніше була позбавлена батьківських прав, народила вдома мертву дитину приблизно на сьомому місяці вагітності та викинула її тіло у смітник. Як стало відомо, плід направили на судово‑медичну експертизу. Слідство триває.

Дата публікації
Кількість переглядів
420
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie