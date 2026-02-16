Українка продала немовля за кордон: у скільки "оцінила" дитя

Жінка хотіла вивезти немовля за кордон

У Києві правоохоронці викрили жінку, яка «продала» немовля за кордон. Так, під виглядом біологічної матері вона незаконно вивезла його за межі України.

Про це повідомила Головне управління національної поліції у місті Києві.

Деталі злочину з немовлям

За даними правоохоронців, 39‑річна киянка раніше брала участь у програмі сурогатного материнства.

«Між жінкою та медичним центром було укладено договір на проведення екстракорпорального запліднення — підсадження ембріона, із яким жінка не мала генетичної спорідненості. За свої „послуги“ сурогатна матір мала отримати загалом 14 000 євро», — йдеться у повідомленні.

Щоб безперешкодно перетнути державний кордон та передати дитину подружжю з‑за кордону, жінка внесла недостовірні відомості до свідоцтва про народження, вказавши себе як її матір. Після цього вона пройшла прикордонний контроль і передала немовля іноземцям.

Наразі поліція та прокуратура вживають заходів для встановлення місця перебування дитини та умов її проживання. Фігурантці повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України. Їй загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Одесі у сміттєвому контейнері виявили тіло немовляти. Інцидент стався у Пересипському районі.

Поліція встановила, що 37‑річна місцева мешканка, яка раніше була позбавлена батьківських прав, народила вдома мертву дитину приблизно на сьомому місяці вагітності та викинула її тіло у смітник. Як стало відомо, плід направили на судово‑медичну експертизу. Слідство триває.