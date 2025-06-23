Українка розв'язала одну з найдавніших математичних задач — трисекцію кута

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Значення цього відкриття для математики і науки загалом є надзвичайно важливим. Розв'язання задачі про поділ кута на три рівні частини відкриває нові можливості для розвитку багатьох математичних напрямів та може змінити підхід до деяких фундаментальних побудов.

Спроби розв’язати цю задачу беруть свій початок ще у V столітті до нашої ери, коли над нею працювали давньогрецькі математики - Гіппій Елідський, Дінострат та Папп Олександрійський. Вони намагалися поділити довільний кут на три рівні частини, використовуючи лише циркуль і лінійку. Проте століттями ця задача залишалась нерозв’язаною.

У 1837 році вчені Рене Декарт та П’єр Венцель припустили, що без використання спеціальних інструментів вирішити цю задачу неможливо. Згодом, у ХІХ столітті, математична спільнота, спираючись на алгебраїчні методи та теорію Галуа, довела, що поділ кута на три рівні частини за допомогою лише циркуля і лінійки є неможливим. Вважалося, що питання остаточно закрите.

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Проте Алла Смоліна зуміла знайти новий, оригінальний підхід до вирішення задачі. Її метод дозволяє здійснити трисекцію кута, не суперечачи теорії Галуа, і не спростовуючи доведені обмеження класичних методів. Це відкриття може стати початком нової сторінки в історії геометрії та надихне математиків на подальші дослідження.

Наразі Алла здобуває звання доктора філософії при Ужгородському національному університеті, на кафедрі математичного аналізу і теорії ймовірності. Попри складні умови війни в Україні, вона продовжує працювати і заявляє, що й надалі буде підтримувати свою Батьківщину і дивувати світ новими математичними відкриттями.