Українка стала жертвою теракту в Ізраїлі: ЗМІ оприлюднили її ім'я

Громадянка України Ірина Корольова визнана шостою жертвою теракту минулої ночі в єрусалимському районі Неве-Яаков.

Про це пише Time of Israel.

За даними єврейських ЗМІ, Корольова працювала сторожем.

Наразі немає жодної інформації про її похорон.

Фото: timesofisrael.com

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що один із загиблих унаслідок теракту в Єрусалимі є українцем.

«Ми поділяємо біль після терактів в Єрусалимі. Серед постраждалих є українка», – повідомляє він у Twitter.

«Щирі співчуття родинам загиблих. Злочини були цинічно скоєні в день пам’яті жертв Голокосту», - зауважив глава української держави.

«Терору не повинно бути місця в сучасному світі. Ні в Ізраїлі, ні в Україні», – додав він.

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Внаслідок стрілянини загинули семеро людей.

Раніше були опубліковані імена п'ятьох загиблих. Ім'я однієї жертви поки не оприлюднено.

Нагадаємо, що раніше в Єрусалимі стався другий теракт за добу. Дитина відкрила вогонь по людях.

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