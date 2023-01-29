Українка стала жертвою теракту в Ізраїлі: ЗМІ оприлюднили її ім'я

Громадянка України Ірина Корольова стала шостою жертвою теракту в Єрусалимі.
Громадянка України Ірина Корольова визнана шостою жертвою теракту минулої ночі в єрусалимському районі Неве-Яаков.
Про це пише Time of Israel.
За даними єврейських ЗМІ, Корольова працювала сторожем.
Наразі немає жодної інформації про її похорон.
Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що один із загиблих унаслідок теракту в Єрусалимі є українцем.
«Ми поділяємо біль після терактів в Єрусалимі. Серед постраждалих є українка», – повідомляє він у Twitter.
«Щирі співчуття родинам загиблих. Злочини були цинічно скоєні в день пам’яті жертв Голокосту», - зауважив глава української держави.
«Терору не повинно бути місця в сучасному світі. Ні в Ізраїлі, ні в Україні», – додав він.
Внаслідок стрілянини загинули семеро людей.
Раніше були опубліковані імена п'ятьох загиблих. Ім'я однієї жертви поки не оприлюднено.
Нагадаємо, що раніше в Єрусалимі стався другий теракт за добу. Дитина відкрила вогонь по людях.
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