Українка у саморобному бронежилеті намагалася вивезти купу валюти до Польщі (фото)

Жінка з Енергодара виготовила бронежилет, напхала туди валюти та намагалася виїхати автобусом до Польщі.

48-річна українка в саморобному бронежилеті намагалася вивезти купу валюти до Польщі. Сума невідома, наразі триває підрахунок коштів.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

Інцидент трапився на пункті пропуску "Рава-Руська". Прикордонники зупинили для перевірку жінку, яка рейсовим автобусом прямувала з Енергодара Запорізької області до Варшави. Походження коштів невідоме.

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Митники склали протокол про порушення митних правил, кошти будуть вилучені згідно зі встановленим порядком.

Нагадаємо, уряд надав змогу українцям, що виїхали за кордон через війну, можливість отримувати субсидії в Україні. Важливо й те, що біженці зможуть отримати субсидії без розрахування соціальних норм житла та соціальних нормативів житлово-комунального обслуговування.

Фото: ДПСУ

Фото: ДПСУ

Фото: ДПСУ

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