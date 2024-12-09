Українка везла за кордон шоколад із наркотиками: фото

Жінка хотіла пригостити солодощами з незвичним наповнювачем знайомих в Німеччині.

На кордоні з Польщею на КПП “Краківець” прикордонники виявили у багажі 28-річної пасажирки автобуса шоколадки із вмістом наркотиків.

Про це повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.

Натренована на пошук наркотиків службова собака Джесіка спрацювала під час перевірки рейсового автобуса “Одеса -Швайнфурт”. Прикордонники оглянули підозрілий багаж і виявили в ньому пакет із 5 шоколадками у формі різдвяної зірки, загорнутими у пакування з фольги.

Шоколад із наркотиками / Фото: Держприкордонслужба

Жінка зізналася, що шоколад містить тетрагідроканабінол – головний психоактивний компонент канабісу. Пасажирка розповіла, що ці солодощі отримала від друга і хотіла пригостити ними знайомих в Німеччині.

Шоколад з наркотиками / Фото: Держприкордонслужба

Прикордонники направили в Нацполіцію повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст. 309 ККУ (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

Нагадаємо, раніше Одеській області українські прикордонники затримали групу чоловіків, які намагались незаконно потрапити до Молдови. Вони спробували перетнути українсько-молдовський кордон на ділянці так званого Придністров’я. Одного із втікачів затримав службовий собака.

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