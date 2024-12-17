Українка втратила 400 тисяч гривень через "подарунок" від фейкового військового

"Військовий" пообіцяв жінці, що надішле їй "валізу з 250 тисяч доларів США", на які вона мала придбати оселю.

49-річна мешканка Бурштина стала жертвою шахрайства, витративши майже 400 тисяч гривень на посилку, якої не існувало. Її пообіцяв надіслати аферист, з яким вона листувалася на сайті знайомств.

Як встановили правоохоронці Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, жінка протягом двох місяців листувалася з чоловіком, що представився “військовим Вільямом Шоном”, який нібито планував приїхати до України.

Згодом “залицяльник” повідомив, що відправив жінці подарунок – “валізу з 250 тисячами доларів США”, на які вона мала придбати оселю та облаштувати побут.

Після цього жінка отримала повідомлення від “логістичної компанії”, яка вимагала оплатити транспортування посилки. Довірившись аферистам, вона переказала кілька платежів загальною сумою близько 400 тисяч гривень. Проте жодної посилки жінка так і не отримала, а “військовий” перестав виходити на зв’язок.

Наразі слідчі територіального підрозділу внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Поліцейські закликають:

будьте обережними з особистими даними;

не переказуйте гроші;

перевіряйте профілі;

не переходьте за підозрілими посиланнями;

спілкуйтеся на платформі.

Нагадаємо, поліція повідомила про підозру жінці з Броварів, яка ошукала громадян на суму майже 740 тисяч гривень.