Українка втратила 83 тисячі гривень, намагаючись заробити в Інтернеті: подробиці

За умовами "роботи", треба було в Інтернеті купувати товар за власні кошти, які начебто мали потім повернутися з відсотками.

Жителька Коломийського району Івано-Франківської області хотіла заробити в Інтернеті, натомість втратила майже 83 тис. грн. За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження.

Про це повідомила поліція Івано-Франківської області.

Жінка розповіла, що в одному із телеграм-каналів знайшла оголошення про можливість заробітку. Від автора оголошення вона дізналася про умови "роботи": треба було на відповідному сайті купувати за власні кошти товар. Витрачені гроші мали начебто повертатися з відсотками на спеціально створений шахраями електронний гаманець.

Жительку Прикарпаття влаштували такі умови і вона переказала на різні банківські рахунки маже 83 тис. грн. Коли жінка захотіла вивести гроші з заробітком, то зрозуміла, що її ошукали. Так званий роботодавець вимкнув телефон та видалив листування з потерпілою.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею про шахрайство. Тривають оперативно-розшукові заходи.

У поліції акцентували, що шахрайство із працевлаштуванням зазвичай розпочинається з пропозиції отримання великої зарплати. Не вимагаються ні освіта, ні досвід роботи. Натомість пропонується робота вдома. Все закінчується тим, що ошукані люди залишаються без цієї "роботи" і грошей.

Нагадаємо, раніше жителька Хмельницького втратила 96 тис. грн, інвестуючи у криптовалюту через шахрайську схему.