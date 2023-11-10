Українка втратила понад 5 млн грн: як вона впіймалась "на гачок" аферистів

Аферисти обіцяли жінці можливість заробляти по 10 тисяч доларів на інвестиціях.

У Тернопільській області жінка стала жертвою шахраїв і вклала у фіктивну брокерську компанію майже 5,5 млн гривень.

Про це повідомляють у поліції Тернопільської області.

Правоохоронці повідомляють, що жінка зацікавилася інвестуванням після того, як побачила інформацію про це в одного з блогерів. Вона одразу придбала курс навчання та заплатила 16 тисяч гривень за реєстрацію акаунта на сайті брокерської компанії.

Шахраї часто телефонували жінці та обіцяли їй заробляти по 10 тисяч доларів щоквартально, за це вона мала перераховувати їм кошти під виглядом "вкладів".

Спочатку жінка переказувала гроші на банківські картки шахраїв. Коли вона віддала фіктивній компанії 600 тисяч гривень, то отримала перший "прибуток" у розмірі 28 тисяч грн.

Згодом зловмисники переконали жінку перераховувати гроші не у гривні, а у доларах і на криптогаманець. Для того, щоб поповнювати свій "фінансовий портфель", вона позичала кошти та брала кредити. Загалом за 4 місяці вона віддала фіктивній брокерській компанії майже 5,5 млн гривень.

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 5 статті 190 Кримінального кодексу.

Нагадаємо, у Києві викрили шахраїв, які збирали гроші на лікування військових та дітей.

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