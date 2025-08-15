Українка з Аляски розповіла, як на краю світу вимагають закінчити війну сьогодні

Українці / © ТСН

Українка з Дніпра, яка вже восьмий рік живе на Алясці, блогерка Катерина Куліковська, що розповідає про життя українців та діаспори, поділилася, як на краю світу сьогодні закликають припинити війну.

Про це вона повідомила в коментарі для ТСН.ua, що саме, пов’язане із запланованою зустріччю президентів США та Росії, відбувалося в Анкориджі протягом останньої доби.

«Багато хто був взагалі здивований, що це відбувається. Що президент Америки зустрічається з Путіним, тим паче на Алясці, на військовій базі. Демократи проти того, щоб мати щось з Путіним. Але багато хто хоч на щось сподівається», — розповіла нам блогерка.

Та продовжила: «Вчора, в четвер, більше тисячі людей вийшли на протести підтримати українців, сьогодні по всім містам Аляски зробили протести, тому точно Аляска на стороні України».

Українці на Алясці підтримують Україну під час саміту Трампа і Путіна / © ТСН

Про настрої, які є серед українців на Алясці, вона каже так: «Звичайно, ми сподіваємось, надія як кажуть, помирає останньою. Сподіваємося, що, можливо, домовляться. Хоча Трамп сказав, що він не буде замість України щось вирішувати, він хоче „тільки підштовхнути“ Росію до закінчення війни. Нам залишається тільки сподіватися і чекати».

За її словами, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну приблизно декілька тисяч українців приїхали на Аляску.

«Багато хто поїхав в інший штати вже після року життя. Українська діаспора тут зібрала гроші на великий літак і перші два роки всім українцями оплачувався приліт сюди», — каже вона.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 15 серпня повинен відбутися саміт американського лідера Дональда Трампа з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.