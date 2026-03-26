Дівчина отримала несправжній телефон.

Купівля дорогого подарунка в офіційному магазині перетворилася на скандал. Дівчина придбала iPhone 17 Pro Max, але в коробці виявилася підробка.

Про це вона розповіла у соцмережі Threads.

Що відомо про «підміну»

Користувачка navka1 розповіла, що замовила смартфон із кур’єрською доставкою на день народження хлопця. Доставку затримали на три дні. А коли кур’єр нарешті приїхав, він запевнив, що з товаром усе гаразд.

«Каже: „достатньо подивитись на пломби“. Пломби були цілі. Я підписала накладну. Подарункова коробка ж, не хотілося псувати вигляд», — згадує авторка допису.

Проблема виявилася вже під час свята, коли іменинник спробував увімкнути подарунок. Підробка була настільки якісною, що за вагою та виглядом її неможливо було відрізнити від справжнього гаджета.

«Хлопець відкриває коробку, пробує увімкнути — не вмикається. Вставляю type-c і розумію: це не телефон. Це дуже якісний муляж», — зазначила дівчина.

Також зазначила, що вони навіть не могли подумати, що щось буде не так.

«Ми навіть в перші хвилини не зрозуміли, що щось не так. По вазі теж ідентичний справжньому телефону. До нас дійшло, тільки коли спробувати його включити і зарядити», — пояснила дівчина.

Вона зазначила, що звернулася до офіційної підтримки Apple:

«Зареєструвала заявку в офіційній підтримці Apple, але вони теж нічим не можуть допомогти, заблокувати IMEI також не можуть. Оскільки в мене на чеку немає інформації про ІМЕІ, а Comfy відмовився мені її надати», — додала вона.

Також вона поділилася своїм зверненням:

Окрім цього, дівчина опублікувала фото несправжнього телефону:

Несправжній айфон.

Несправжній телефон.

Реакція магазину та сервісного центру

Після скарги в Comfy апарат забрали на експертизу. Проте після п’яти днів очікування дівчині зателефонували з відмовою. Їй повідомили: «підробка підтверджена, допомогти не можемо, робіть що хочете». Клієнтка обурена, адже магазин навіть не надав IMEI-номер для блокування пристрою через систему Apple.

Представники Comfy у коментарях зазначили, що проводять внутрішню перевірку, але наполягають: пристрій отримано від офіційного дистриб’ютора, а весь шлях товару фіксується.

Реакція користувачів у Мережі

Тим часом користувачі в Мережі повідомляють про схожі випадки в інших мережах.

Також користувачі зазначили, що через різні дописи зі скаргами, ймовірно, до України звезли підробну партію популярних телефонів.

Постраждала вже звернулася до Держпродспоживслужби та застерігає інших.

«Обходьте їх десятою дорогою! І купляйте дорогу техніку тільки в магазині, перевіряючи все на місці», — зазначила дівчина.

