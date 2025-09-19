Як виїзд чоловіків 18-22 вдарить по українках – фахівці шокували наслідками

Виїд за кордон

Дозвіл на виїзд за кордон 18-22 річних чоловіків може мати наслідки, зокрема, для демографічної ситуації в Україні. Так, жінкам цього покоління важче буде знайти партнера приблизно однакового віку.

Про це йдеться у дослідженні hromadske.

Як пояснюють фахівці, 18-22-річні — це статистично невелике покоління. Ці люди народжувалися ще до зростання показників, що фіксувалося в другій половині 2000-х, а тривало — до російського вторгнення 2014-го.

«В разі масового виїзду чоловіків цього віку може статися „провал“ у демографії, коли жінкам даного покоління важче буде знайти чоловіка-партнера приблизно однакового віку», — йдеться у матеріалі.

Фахівчиня Інституту фронтиру Ольга Духніч зазначає, що важливою для відтворення населення є кількість жінок репродуктивного віку в цьому поколінні.

«Але і чоловіки важливі. Звичайно, це покоління 18-22 в нас маленьке. Частина його виїхала раніше, частина зараз. Тому через 20 років у нас буде мало дітей. Через 20 років у нас буде мало людей молодого віку», — каже вона.

Раніше йшлося про те, що зняття обмежень на виїзд за кордон для 18-22-річних матиме наслідки і для ринку праці в в Україні. Люди вже почали масово звільнятися з роботи.

«Я не думаю, що цей дозвіл на виїзд чоловіків категорії 18–22 роки є прогресивним рішенням для вітчизняного ринку праці. Прогнозовано, що з часом, як наслідок, ми матимемо на ринку відповідний дефіцит робочих рук. Відомо, що в низці компаній уже відбуваються всередині масові звільнення саме цієї вікової категорії працівників. Тенденція, на жаль, така — молодь звільняється і виїздить», — зазначає HR-експертка Тетяна Пашкіна.